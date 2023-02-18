Министр обороны Великобритании: Украина получит истребители только после окончания боевых действий

Украина получит современные истребители вроде Eurofighter Typhoon только после окончания российской военной операции, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. В интервью немецкому Spiegel министр сказал, что «быстрых поставок истребителей не будет» по крайней мере в ближайшие полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Reuters Бен Уоллес

Фото: Reuters

По словам господина Уоллеса, «пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители». «Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнеров»,— утверждает министр обороны (цитата по «РИА Новости»).

Ранее источники Sky News сообщали, что истребители Typhoon не используются в боевых действиях, а предназначены для тренировок пилотов.

Украина говорила, что ей нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16, заявив, что они должны остаться в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал «сделать все возможное» для поставки Киеву истребителей МиГ-29.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер