Макрон не исключил поставки Украине истребителей

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине, однако, как и в случае с возможной передачей тяжелых танков, это могло бы быть возможно при соблюдении ряда условий.
Эмманюэль Макрон
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте господина Макрона спросили о возможности поставок истребителей Украине. Президент Франции ответил, что «в принципе, ничто не исключено» (цитата по AFP).
Однако, по словам Эмманюэля Макрона, которые приводит BFM TV, должны быть соблюдены следующие условия:
- поставка истребителей не должна привести к эскалации;
- они не должны наносить удары по территории России;
- передача военных самолетов не должна ослабить французскую армию.
США сейчас обсуждают возможность поставок истребителей F-16, Германия пока поставку истребителей исключает.
Франция первой из союзников решила передать Украине тяжелую бронетехнику западного производства. В начале января Париж пообещал Киеву легкие танки AMX-10 RC. Они могут быть поставлены к весне.
При соблюдении трех основных условий Франция не исключает, что поставит Украине основные тяжелые танки французских вооруженных сил Leclerc.
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