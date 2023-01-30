Макрон не исключил поставки Украине истребителей

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине, однако, как и в случае с возможной передачей тяжелых танков, это могло бы быть возможно при соблюдении ряда условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте господина Макрона спросили о возможности поставок истребителей Украине. Президент Франции ответил, что «в принципе, ничто не исключено» (цитата по AFP).

Однако, по словам Эмманюэля Макрона, которые приводит BFM TV, должны быть соблюдены следующие условия:

поставка истребителей не должна привести к эскалации;

они не должны наносить удары по территории России;

передача военных самолетов не должна ослабить французскую армию.

США сейчас обсуждают возможность поставок истребителей F-16, Германия пока поставку истребителей исключает.

Франция первой из союзников решила передать Украине тяжелую бронетехнику западного производства. В начале января Париж пообещал Киеву легкие танки AMX-10 RC. Они могут быть поставлены к весне.

При соблюдении трех основных условий Франция не исключает, что поставит Украине основные тяжелые танки французских вооруженных сил Leclerc.

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Мария Федотова