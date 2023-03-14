Что происходит после ввода войск России на Украину. День 384-й

В Белгородской области ночью сработала система ПВО. По данным ООН, с начала спецоперации на Украине погиб 8231 мирный житель. Россия передала в ООН переписки с Данией, Швецией и Германией о расследовании подрыва «Северных потоков». Евросоюз на полгода продлил действие антироссийских санкций. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:15. В Белгородской области ночью сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:12. С 24 февраля 2022 года на территории Украины погиб 8231 мирный житель — данные ООН.

9:04. Как рассказал ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе выдано около 80 тыс. российских паспортов.

8:43. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал председателя КНР Си Цзиньпина установить прямой контакт с Владимиром Зеленским.

8:41. Россия передала в ООН переписку с Данией, Швецией и Германией о расследовании подрыва «Северных потоков», сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

8:39. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на обвинения главы Минобороны Италии: мы не в курсе, что происходит с миграционным кризисом, у нас своих дел куча.

8:37. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что ЧВК «Вагнер» причастна к европейскому миграционному кризису.

8:35. Движение социалистов в Сербии потребовало отставки министра экономики Раде Басты, который подержал введение санкций против России.

8:24. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на ответ из Минобороны РФ: отсрочки от мобилизации не прекратили действие, но для призывных комиссий они носят рекомендательный характер.

8:22. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС: приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить регион, обеспечим ему безопасность.

8:21. Министр экономики Сербии Раде Баста: отказ от антироссийских санкций «становится невыносимым», нужно поддержать введение ограничений и президента Сербии Александра Вучича.

8:18. Евросоюз продлил санкции против России на полгода, но убрал из списка погибшего замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

8:16. По мнению Владимира Зеленского, бои в Донбассе решат будущее для всей Украины. «Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим»,— сказал он.

8:13. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку можно продлить как минимум на 120 дней, поэтому желание России продлить ее на 60 дней противоречит подписанному Турцией и ООН документу.