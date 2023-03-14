Инвестор Роберт Кийосаки предсказал банкротство Credit Suisse

Американский инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, ожидает скорого банкротства швейцарского банка Credit Suisse. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Cavuto: Coast to Coast на телеканале Fox.

«Проблема заключается в рынке облигаций… и я думаю, что следующим банком, который уйдет, будет Credit Suisse»,— заявил господин Кийосаки.

Комментарий Роберта Кийосаки последовал за крахом американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, что вылилось в обвал котировок финансовых компаний со всего мира. Всего за пару дней те потеряли в общей сложности $465 млрд от своей рыночной капитализации.

В то же время Credit Suisse уже давно испытывает серьезные финансовые проблемы, что связано в том числе с чередой громких скандалов, таких как банкротство Archegos Capital и Greensill Capital. А в июне прошлого года Credit Suisse стал первым крупным швейцарским банком, который признали виновным в причастности к отмыванию денег болгарских наркоторговцев.

Швейцарский банк завершил 2022 год с чистым убытком в размере 7,3 млрд франков, что стало его худшим результатом с 2008 года, когда разгорелся мировой финансовый кризис. За эти годы капитализация Credit Suisse рухнула на 95%. Сегодня же банк сообщил об обнаружении «существенных недостатков» при составлении финансовых отчетностей за последние годы. Вопросы к финансовым отчетностям банка ранее возникли у Комиссии по ценным бумагам и биржам США, из-за чего Credit Suisse пришлось отложить публикацию годового отчета на несколько дней. И сегодня банк признал, что «внутренний контроль группы за финансовой отчетностью не был эффективным» в последние годы.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки».

Кирилл Сарханянц