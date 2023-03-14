Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестор Роберт Кийосаки предсказал банкротство Credit Suisse

Американский инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, ожидает скорого банкротства швейцарского банка Credit Suisse. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Cavuto: Coast to Coast на телеканале Fox.

«Проблема заключается в рынке облигаций… и я думаю, что следующим банком, который уйдет, будет Credit Suisse»,— заявил господин Кийосаки.

Комментарий Роберта Кийосаки последовал за крахом американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, что вылилось в обвал котировок финансовых компаний со всего мира. Всего за пару дней те потеряли в общей сложности $465 млрд от своей рыночной капитализации.

В то же время Credit Suisse уже давно испытывает серьезные финансовые проблемы, что связано в том числе с чередой громких скандалов, таких как банкротство Archegos Capital и Greensill Capital. А в июне прошлого года Credit Suisse стал первым крупным швейцарским банком, который признали виновным в причастности к отмыванию денег болгарских наркоторговцев.

Швейцарский банк завершил 2022 год с чистым убытком в размере 7,3 млрд франков, что стало его худшим результатом с 2008 года, когда разгорелся мировой финансовый кризис. За эти годы капитализация Credit Suisse рухнула на 95%. Сегодня же банк сообщил об обнаружении «существенных недостатков» при составлении финансовых отчетностей за последние годы. Вопросы к финансовым отчетностям банка ранее возникли у Комиссии по ценным бумагам и биржам США, из-за чего Credit Suisse пришлось отложить публикацию годового отчета на несколько дней. И сегодня банк признал, что «внутренний контроль группы за финансовой отчетностью не был эффективным» в последние годы.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...