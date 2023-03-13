SVB потянул за собой рынки

Крах американского банка Silicon Valley Bank — крупнейшее банковское банкротство с 2008 года — привел к падению курсов акций в Европе и закрытию еще одного банка в США. Тем временем американские власти приняли решение гарантировать депозиты в SVB, что вызвало среди экспертов оживленную дискуссии о пользе или вреде такого шага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Silicon Valley Bank (SVB) в Санта-Кларе (Калифорния, США)

Фото: Nathan Frandino/File Photo, Reuters Штаб-квартира Silicon Valley Bank (SVB) в Санта-Кларе (Калифорния, США)

Фото: Nathan Frandino/File Photo, Reuters

Внезапное банкротства калифорнийского Silicon Valley Bank (SVB), происшедшее в пятницу, продолжает негативно влиять на американскую и мировую экономику. В воскресенье нью-йоркский регулятор закрыл из-за системных рисков еще один банк — Signature Bank, специализировавшийся на кредитовании криптовалютной отрасли. Американские власти в понедельник объявили аукцион на покупку SVB. HSBC уже приобрел британское подразделение банка за £1.

В понедельник упали европейские и азиатские акции, потянув за собой фондовые индексы. Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 2,5%, акции европейских банков в среднем упали на 6%, бумаги Commerzbank подешевели на 12%, Credit Suisse — на 9,4%, а HSBC — на 3,5%.

Вчера министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что государство не будет спасать обанкротившийся банк SVB, но собирается помочь его вкладчикам.

По ее словам, тактика американских властей изменилась со времени финансового кризиса 2008 года, когда они стремились спасти финансовые институты.

Сегодня президент США Джо Байден также заявил, что власти гарантируют доступ вкладчиков банка к своим депозитам, но руководство банка будет привлечено к ответственности, а правила для кредитных организаций ужесточат. Эти заявления способствовали росту американских индексов. В понедельник после открытия торгов Dow Jones вырос на 0,8%, S&P — почти на 1%, NASDAQ — на 1,5%. Однако акции американского банка First Republic, специализирующегося на ипотечном кредитовании, упали на 70%.

Некоторые должностные лица в Европе также сочли необходимым успокоить сограждан и клиентов. Министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что крах SVB ничем не угрожает французской банковской системе. Шведский финансовый регулятор сообщил в понедельник, что эта ситуация не угрожает стабильности финансовой системы страны. А небольшой индийский банк SVC выпустил заявление, что его клиентам не о чем беспокоиться (а такое беспокойство возникло из-за схожести названия с обанкротившимся SVB).

SVB, созданный в 1983 году, был одним из крупнейших банков США, специализировавшихся на работе с технологическими стартапами и их инвесторами. По состоянию на конец 2022 года общие активы SVB оценивались в $212 млрд, он был 16-м по величине банком США, а объем депозитов составлял около $175 млрд.

В прошлую среду SVB провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса», предупредив инвесторов о необходимости возместить убытки на $1,8 млрд. Инвесторы заподозрили, что проблемы банка намного глубже, и начали распродавать его акции. А уже в пятницу калифорнийские регуляторы объявили банк банкротом и передали его под внешнее управление.

Именно то, что подавляющая часть клиентов SVB — компании и состоятельные частные лица с крупными депозитами, может создать проблемы, так как в США федеральная страховка по вкладам распространяется на депозиты до $250 тыс.

Мнения экспертов по поводу действий американских властей разделились. Некоторые инвесторы призывали правительство активнее действовать в этой ситуации.

Ввлиятельный инвестор миллиардер Билл Акман заявил, что правительство должно действовать оперативно, иначе начнется паническое изъятие вкладов из банков, как в 1930-е.

В то же время далеко не все эксперты восприняли гарантию депозитов вкладчиков SVB как правильный шаг — по мнению некоторых из них, если государство будет гарантировать любые вклады, как у банков, так и у их клиентов не будет стимула самостоятельно предусматривать финансовые риски.

«Это спасение — важное изменение в том, как выстроена американская система и какие в ней есть стимулы. Издержки будут переложены на всех, кто пользуется банковскими сервисами,— считает старший научный сотрудник.— Если все банковские депозиты теперь застрахованы, зачем вам банки?»

По мнению специалистов по стратегии Rabobank Майкла Эвери и Бена Пиктона, такое спасение фактически является «смягчением финансовых условий» и «повышением моральных рисков». Основатель издания о европейских стартапах Sifted Джон Торнхилл в своей колонке в Financial Times уже пошутил, что «ситуация с SVB показала, что в финансовых окопах мало либертарианцев», и отметил, что «как и банковские титаны в 2008-м, технические магнаты хотят приватизировать прибыль и переложить на общество убытки».

В то же время многие эксперты отмечают, что решение властей США сделало ситуацию менее острой. «Это, конечно, снимает напряжение в краткосрочной перспективе, а позже мы сможем беспокоиться о моральных рисках и слабом регулировании»,— считает старший специалист по стратегии компании Interactive Brokers Стив Сосник. По его словам, акционеры и держатели облигаций SVB, скорее всего, потеряют свои деньги, а беспокойство по поводу того, что то же самое может случиться с другими банками, сохраняется.

Яна Рождественская