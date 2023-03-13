В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков

Регулятор штата Нью-Йорк закрыл местный банк Signature Bank из-за системных рисков. Об этом говорится в заявлении главы Минфина США Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. Вкладчики банка должны получить доступ к своим счетам сегодня, 13 марта.

10 марта был признан банкротом Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. От американских властей требовали вмешаться в ситуацию, чтобы спасти средства клиентов банка и принять экстренные меры по сдерживанию кризиса, к которому привел крах SVB. Его вкладчикам также предоставят доступ к средствам сегодня.

Подробности — в публикации «Ъ» «Как стать банкротом за три дня».

Лаура Кеффер