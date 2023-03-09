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Коммерсантъ FM
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Credit Suisse отложил публикацию годового отчета из-за обращения американского регулятора

Сегодня, 9 марта, швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что откладывает публикацию финансового отчета за 2022 год после обращения к нему «в последний момент» Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Банк должен был опубликовать годовую отчетность уже сегодня, SEC обратилась к нему вчера, 8 марта, вечером.

Credit Suisse сообщил, что у SEC возникли некоторые вопросы к отчетам по потоку свободных денежных средств за 2019 и 2020 годы. Банк отметил, что хочет «тщательнее изучить полученные комментарии», поэтому откладывает публикацию отчетности. Неизвестно, когда она будет представлена. При этом в Credit Suisse заявили, что комментарии от SEC никак не влияют на результаты за 2022 год.

Месяц назад Credit Suisse представил предварительные данные за 2022 год: он сообщил о рекордном годовом убытке $7,9 млрд. В последнее время банк регулярно оказывался в центре скандалов — так, в октябре 2022 года стало известно, что Минюст США подозревает его в пособничестве уклонению от налогов, а в июне того же года Credit Suisse признал себя виновным в недостаточно активной борьбе с отмыванием денег, из-за чего через него легализовали деньги болгарские наркоторговцы.

Курс акций Credit Suisse снизился на 3,2% сегодня, 9 марта, до открытия торгов на Цюрихской бирже.

Яна Рождественская

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