Финансовые компании потеряли $465 млрд своей капитализации из-за краха SVB

Рыночная капитализация финансовых компаний со всего мира за два дня торгов после банкротства Silicon Valley Bank снизилась на $465 млрд, сообщает Bloomberg. Именно на столько упала совокупная стоимость компаний, включенных в индексы MSCI World Financials и MSCI EM Financials.

Сегодня, 14 марта, стоимость финансовых компаний продолжила сокращаться. По итогам торгового дня на азиатских рынках индекс MSCI Asia Pacific Financials упал на 2,7%, до минимума с 29 ноября 2022 года. Так, японская Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла в цене сразу 8,3%, южнокорейская Hana Financial Group — 4,7%, а акции австралийской ANZ Group подешевели на 2,8%.

Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.

Позже также оказался закрыт из-за системных рисков Signature Bank. Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора — ужесточены.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки».

Кирилл Сарханянц