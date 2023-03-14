Credit Suisse обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях

Швейцарский банк Credit Suisse заявил, что намерен внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля, так как финансовая отчетность банка в последние годы содержала «существенные недостатки».

Об этом говорится в годовом отчете компании, презентация которого была отложена на несколько дней из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Тогда Credit Suisse сообщил, что у SEC возникли некоторые вопросы к отчетам по потоку свободных денежных средств за 2019 и 2020 годы. В представленном сегодня отчете говорится, что «внутренний контроль группы за финансовой отчетностью не был эффективным» в 2021 и 2022 годах. «Руководство также пришло к выводу, что наши средства контроля и процедуры раскрытия информации не были эффективными»,— сообщается в отчете. При этом банк уточняет, что недостатки контроля выливаются в неспособность эффективно оценивать риски для компании.

Несмотря на это, Credit Suisse утверждает, что выявленные недостатки не означают, что результаты банка, указанные в прошлых и нынешнем финансовых отчетах, были ложными. Банк подтвердил получение чистого убытка по итогам 2022 года в размере 7,3 млрд швейцарских франков, что стало худшим результатом для Credit Suisse со времени мирового финансового кризиса 2008 года. Учитывая это, председатель совета директоров банка Алекс Леманн попросил сократить свою годовую премию с 3 млн до 1,5 млн франков. Правление банка удовлетворило эту просьбу.

Кирилл Сарханянц