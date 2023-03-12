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Коммерсантъ FM
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Чрезвычайное высокотехнологичное банкротство

Крах Silicon Valley Bank вызвал шок на финансовом и технологическом рынках США

Скоротечное банкротство Silicon Valley Bank (SVB), одного из крупнейших американских банков, связанных с высокотехнологичной индустрией, застало врасплох не только инвесторов, но и регуляторов США. Теперь от американских властей требуют срочно вмешаться в ситуацию, спасти средства клиентов банка и принять экстренные меры по сдерживанию кризиса, к которому привел крах SVB, чтобы его проблемы не обрушили как финансовый, так и технологический сектор страны.

Фото: Michaela Vatcheva , Reuters

Фото: Michaela Vatcheva , Reuters

В минувшую пятницу о своем банкротстве объявил калифорнийский Silicon Valley Bank, который еще неделю назад являлся одним из крупнейших и старейших банков США, работавших с технологическими стартапами. Ситуация развивалась молниеносно — в среду SVB провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов. Проблемы встревожили инвесторов — они заподозрили, что неприятности SVB гораздо шире, поэтому стали распродавать его акции. В четверг котировки банка обрушились на 60%, а в пятницу калифорнийские регуляторы объявили банк банкротом и передали его во внешнее управление.

Основанный в 1983 году Silicon Valley Bank пережил крах высокотехнологичного пузыря начала 2000-х годов и финансовый кризис 2008 года. Банк специализировался на обслуживании компаний, которые получили венчурные инвестиции, а также частных лиц, связанных с этими компаниями, и инвесторов этих компаний. Основатели банка Билл Биггерстаф и Роберт Медеарис принципиально не хотели идти на более широкий рынок розничных банковских услуг, сосредоточившись на работе с технологическими стартапами Кремниевой долины, в честь которой банк и получил свое название. Банкротство SVB стало крупнейшим в США со времен кризиса 2008 года, а сам SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. По состоянию на конец 2022 года общие активы SVB оценивались в $212 млрд, он был 16-м по величине банком США. Объем депозитов — около $175 млрд.

Основная проблема с самим SVB заключается в том, что подавляющая часть его клиентов — компании и состоятельные частные лица, у которых депозиты превышают $250 тыс. На эту сумму в США распространяется федеральная страховка по вкладам. И такие депозиты составляют 95% от общего объема вкладов SVB. Эксперты опасаются, что проблемы клиентов SVB могут подорвать доверие ко всему банковскому сектору. А потери, понесенные стартапами, которые обслуживал SVB, могут привести к их банкротству, что, в свою очередь, ударит по высокотехнологичному рынку.

В число компаний, в финансировании или обслуживании которых принимал участие SVB, входят канадский разработчик ПО для интернет-магазинов Shopify, крупнейший в мире производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat, эмитент стейблкойнов USDC, криптовалютная компания American Circle и др. American Circle уже объявила об отмене привязки USDC к курсу доллара, сообщив, что 8% ее резервов в $40 млрд ($3,3 млрд) связаны с SVB.

Теперь инвесторы и участники рынка не только задаются вопросом, где были регуляторы и почему они допустили обвал столь крупного банка, но и призывают власти срочно вмешаться в ситуацию.

«Где Пауэлл? Где Йеллен? — цитирует телеканал CNBC известного венчурного инвестора Дэвида Сакса, который обращается к Федеральной резервной системе.— Остановите этот кризис прямо сейчас. Скажите нам, что все депозиты в безопасности. Сделайте это до открытия торгов в понедельник — или кризис будет стремительно разрастаться».

Некоторые СМИ предполагают, что первые выплаты по застрахованным депозитам на сумму до $250 тыс. Федеральная корпорация по страхованию вкладов может начать уже в понедельник. Влиятельный инвестор миллиардер Билл Акман заявил, что у правительства США есть 48 часов для принятия мер — в противном случае ситуация может стать необратимой.

«Позволив обанкротиться SVB без защиты всех его депозитов, власти всем дали понять, что такое незастрахованный депозит — ничем не обеспеченное неликвидное обязательство обанкротившегося банка»,— отметил инвестор.

По мнению господина Акмана, если не принять срочные меры, уже в ближайшие дни многие компании и частные вкладчики побегут в банки снимать свои незастрахованные депозиты из всех американских банков, которые не входят в перечень системно важных.

Евгений Хвостик

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