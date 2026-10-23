The Telegraph назвала пять кандидатов на роль переговорщика ЕС по Украине
Европейские страны обсуждают кандидатуры для возможного участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов.
Среди возможных переговорщиков газета называет премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.
Собеседники The Telegraph уточняют, что с потенциальными кандидатами уже связались. По словам одного из них, ЕС скорее подготовит группу переговорщиков, чем выберет одного кандидата.
Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может не полностью учитывать их интересы в диалоге с Россией. Дополнительным импульсом, отмечает газета, стали решение Вашингтона смягчить санкции против Москвы и дизельная сделка.
Прошлая попытка Евросоюза согласовать переговорщика по Украине оказалась неудачной. Кроме того, в Кремле неоднократно говорили, что ЕС не может быть посредником в урегулировании конфликта из-за антироссийской позиции.