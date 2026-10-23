The Telegraph назвала пять кандидатов на роль переговорщика ЕС по Украине

Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может не полностью учитывать их интересы в диалоге с Россией. Дополнительным импульсом, отмечает газета, стали решение Вашингтона смягчить санкции против Москвы и дизельная сделка.