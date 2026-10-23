В Белгородской области при атаке БПЛА повреждено предприятие
Беспилотники ВСУ ударили по городу Старый Оскол, селам Ивановка и Незнамово в Скарооскольском округе Белгородской области. При атаке повреждено предприятие. Об этом сообщил регинальный оперштаб.
В сообщении уточняется, что за прошедшие сутки округ атаковали с помощью 13 БПЛА, 12 из них удалось сбить. Назначение поврежденного объекта неизвестно.
В ночь на 23 октября над российскими регионами, в том числе Белгородской областью, уничтожены 443 беспилотника.