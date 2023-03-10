На митинге в Грузии потребовали отставки правительства и досрочных выборов

Оппозиция на акции протеста перед парламентом Грузии выступила за отставку правительства и за проведение досрочных выборов в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах, передает «Рустави 2». Власти ранее выполнили другие требования протестующих — законопроект не будет поддержан, все задержанные на демонстрациях отпущены.

Митинги продолжаются в Грузии несколько дней. 8 марта происходили столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, акции сопровождались беспорядками. Полиции удалось тогда вытеснить протестующих с территории у парламента с применением слезоточивого газа и водометов. 9 марта протесты продолжились, несмотря на то, что власти выполнили требования по законопроекту. Оппозиция планирует продолжить проведение акций.

Оппозиция считает законопроект пророссийским, хотя его инициаторы это отрицают. Документ критиковал Евросоюз и США: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что проект противоречит стремлению Тбилиси в Грузию, представитель Госдепа Нед Прайс считает документ «вдохновленным Кремлем». Кремль заявлял, что не имеет отношения к инициативе, и напоминал, что закон об иноагентах действует в США с 1930-х годов.

Протестующие на митинге также называют законопроект «российским». В ходе акций перед зданием парламента был сожжен российский флаг. Демонстранты выходят на акции с украинскими флагами и поют украинский гимн.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Леонид Уварчев