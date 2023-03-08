Госдеп считает законопроект об иноагентах в Грузии «вдохновленным Кремлем»

Законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу евроатлантическое будущее страны, считает Госдеп США. По его мнению, документ «вдохновлен Кремлем». США призвали властей и протестующих к сдержанности.

«Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития»,— сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, принятие этого закона навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами.

Вашингтон также призвал власти уважать свободу собраний и мирного протеста. Господин Прайс отметил, что США выступают против эскалации насилия в Грузии.

В Тбилиси продолжаются акции протеста в связи из-за рассмотрения закона об иностранных агентах. Сегодня, 8 марта, протесты проходили возле здания парламента — демонстранты разбили в здании окна и закидывали туда петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Госдепартамент ранее допускал введение санкций против Грузии в случае принятия закона об иноагентах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне протестов в Тбилиси напоминала, что закон об иноагентах действует и в США.

О ситуации в Тбилиси — в материале «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Леонид Уварчев