Правящая партия Грузии «провалит» голосование по законопроекту об иноагентах во втором чтении

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» специально провалит на голосовании во втором чтении законопроект об иноагентах, чтобы прекратить его рассмотрение. Об этом сообщил ее исполнительный секретарь и лидер фракции Мамука Мдинарадзе.

«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект (об иноагентах.— "Ъ") на второе слушание, на котором его провалим... Провал окончательно продецурно решит этот вопрос»,— пояснил господин Мдинарадзе на брифинге (цитата по ТАСС). Он добавил, что одобренные в первом чтении инициативы нельзя отзывать только на основании заявления.

7 марта законопроект прошел первое чтение, после этого в Тбилиси начались массовые протесты. 8 марта оппозиция выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных протестующих. Сегодня, 9 марта, правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона, однако оппозиция пообещала продолжить акции.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Лаура Кеффер