Что нужно знать о законе об иноагентах, против которого протестуют в Грузии

В Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. О чем говорится в этом документе — в материале «Ъ».

В конце февраля 2023 года члены грузинского движения «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей партии «Грузинская мечта») внесли в парламент два законопроекта об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

В проекте закона «О прозрачности иностранного влияния» агентами иностранного влияния признаются некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, и спортивных федераций. Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.). Именно этот документ одобрил грузинский парламент 7 марта. Против законопроекта неоднократно высказывалась президент Грузии Саломе Зурабишвили, обещавшая наложить на него вето.

Законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». Исключение: дипломаты, консулы и сотрудники дипломатической службы и консульских учреждений, должностные лица иностранного государства. За неисполнение закона предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. Движение «Сила народа» заявляло, что законопроект «О регистрации иностранных агентов» был полностью скопирован с американского закона FARA (принят в 1938 году; требует, чтобы иностранные агенты в Штатах, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах). Голосование по этому законопроекту должно состояться в четверг, 9 марта.