МВД Грузии сообщило об освобождении задержанных протестующих

В Грузии освобождены все задержанные за административные нарушения во время акций протеста против закона об иностранных агентах 7 и 8 марта. Об этом сообщило МВД Грузии. Ранее сегодня, 9 марта, ведомство сообщило, что в ходе акций было задержано 133 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противостояние полиции и участников акции в Тбилиси

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Противостояние полиции и участников акции в Тбилиси

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Некоторые из задержанных были представлены суду, в то время как другие лица были освобождены на основании истечения срока, определенного законом для их пребывания в изоляторе предварительного заключения»,— говорится в сообщении МВД Грузии. Согласно грузинскому законодательству, максимальный срок пребывания в СИЗО без предъявления обвинений — 48 часов.

Ведомство добавило, что расследование о «насильственных событиях» на акциях 7 и 8 марта продолжается. Правоохранительные органы выявляют лиц, причастных к нападению на полицейских во время протестов.

Народный защитник Грузии (омбудсмен) Леван Иоселиани сообщал, что у многих задержанных «на телах замечены увечья». По информации омбудсмена, лидер либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, задержанный на протестах, был избит полицией. Организаторы протестов сегодня предупреждали, что протесты примут «острый и бескомпромиссный характер», если задержанные не будут освобождены.

Протесты проходили последние двое суток в связи с принятием в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. 8 марта спецназ применял водометы и слезоточивый газ, а протестующие закидывали в окна парламента бутылки и петарды. По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество». Сообщалось о сожжении двух полицейских автомобилей.

Сегодня законопроект был отозван из парламента. Позднее в правящей партии «Грузинская мечта» сообщили, что отозвать проект, прошедших первое чтение, невозможно, поэтому во втором чтении его «провалят» . В партии протесты посчитали попыткой «радикальных сил вовлечь молодежь в противоправную деятельность». Партия планирует в дальнейшем «объяснить общественности» значение законопроекта, отказываться от своей инициативы не намерена. Между тем в Тбилиси начался третий вечер протестов.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Лусине Баласян