Песков прокомментировал закон об иноагентах в Грузии словами: «Кремль здесь ни при чем»

Кремль не имеет отношения к закону об иностранных агентах в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что первый закон об иностранных агентах был принят в США в 1930-е годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно ни при чем»,— сказал господин Песков на брифинге. «Практика введения этих законов...первопроходцами здесь стали в конце 30-х годов США, если я правильно помню»,— добавил пресс-секретарь.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. После этого в Грузии начались массовые протесты, организованные оппозицией. Протестующие скандировали: «Нет российскому закону!».

В противовес двум документам оппозиционная партия «За Грузию» внесла третий законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — России», который должен преследовать агентов влияния Москвы в Грузии, однако проект не был зарегистрирован.

Протестующие требовали от властей отозвать закон и освободить всех задержанных. Сегодня, 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона. Фракция пообещала вернуться к этим законопроектам позже. После этого оппозиция заявила, что митинги продолжатся.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Анастасия Ларина