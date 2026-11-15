Печальные платы

В октябре Минпромторг подготовил новые условия попадания в соответствующий реестр и нахождения в нем. Так, им нужно будет направлять на развитие сумму, не менее чем вдвое превышающую полученную благодаря налоговым льготам экономию. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации произведенной на основе собственных разработок электронной и радиоэлектронной продукции должно будет приходиться именно на отечественную реестровую продукцию (см. “Ъ” от 8 октября). Ранее представитель Минпромторга объяснял “Ъ”, что подобные меры потребовались для роста инвестиций в отрасль, расширения линейки продукции и создания высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас инициатива обсуждается.