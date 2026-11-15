Печальные платы
Производители электроники просят Минпромторг не ужесточать порядок получения льгот
Ужесточение требований к производителям по объему инвестиций и доходам от реализации продукции может привести к повышению цен на российскую электронику. Об этом профильные ассоциации предупредили автора инициативы — Минпромторг. Ранее министерство предложило меру, согласно которой для сохранения реестрового статуса компании будет необходимо реинвестировать сэкономленную на льготах прибыль и подтверждать 70% доходов именно отечественной продукцией.
Несколько ассоциаций производителей электроники, включая АНО «Консорциум печатных плат», АНО «Телекоммуникационное оборудование», АНО «Содружество производителей светотехники» и др., попросили Минпромторг смягчить обсуждаемые требования по объему инвестиций и доходам от реализации продукции, необходимых для предоставления льгот радиоэлектронным компаниям. Копии писем есть у “Ъ”, два собеседника “Ъ” также сообщили, что с аналогичными предложениями выступили и другие ассоциации.
Речь идет об изменениях в Постановление правительства №2392, регулирующее правила ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности. Сейчас, чтобы попасть в реестр, компании достаточно подтвердить, что не менее 70% доходов предприятия приходится на ее профильную деятельность. Компании, входящие в реестр, могут претендовать на льготную ставку на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и преференции в закупках.
В октябре Минпромторг подготовил новые условия попадания в соответствующий реестр и нахождения в нем. Так, им нужно будет направлять на развитие сумму, не менее чем вдвое превышающую полученную благодаря налоговым льготам экономию. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации произведенной на основе собственных разработок электронной и радиоэлектронной продукции должно будет приходиться именно на отечественную реестровую продукцию (см. “Ъ” от 8 октября). Ранее представитель Минпромторга объяснял “Ъ”, что подобные меры потребовались для роста инвестиций в отрасль, расширения линейки продукции и создания высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас инициатива обсуждается.
Как утверждают в ассоциациях, изменения могут привести к росту цен на российскую электронику и создать риски исключения части предприятий из реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. В связи с этим они предлагают исключить требование о минимальной доле доходов от реализации собственной продукции, включенной в реестр, ограничить объем обязательных инвестиций «суммой однократной налоговой экономии» вместо предложенной двукратной, а также предусмотреть переходный период для исполнения инвестиционных обязательств и расширить перечень направлений, на которые компании смогут выделять средства в рамках инвестиционных обязательств. В октябре с аналогичной просьбой обратилась и АНО «Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга», писала «Газета.ру». Представитель Минпромторга “Ъ” не ответил.
Идея направить налоговую экономию на развитие производства обоснованна, однако требование о двукратном реинвестировании представляется чрезмерным, считает гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская. Для многих предприятий эти средства уже заложены в производственные расходы и инвестиционные программы, а дополнительные обязательства могут привести к росту стоимости изделий, говорит она.
Что касается обязательной отчетности по отечественной продукции — значительная часть российской электроники реализуется на коммерческом рынке, где реестровый статус не требуется, добавила госпожа Кожуховская. Выполнить требование о 70% доходов смогут далеко не все производители, в связи с чем консорциум предлагает вводить требования поэтапно: от 30% до 70% с учетом отраслевой специфики, говорит она.
Налоговая льгота стала существенным фактором выживания для многих предприятий радиоэлектроники в условиях крайне ограниченного доступа к кредитному финансированию, говорит заместитель директора по связям с госорганами производителя электроники Fplus Лев Гринин. «Требования, связанные с регулированием коммерческой деятельности предприятий, могут оказаться контрпродуктивными, так как их внедрение планируется в кризис»,— добавил он.
Впрочем, не все производители электроники выступают против новых изменений. Например, представитель YADRO уточнил, что компанию нынешняя редакция постановления устраивает — она «должна стимулировать развитие собственных разработок». Представитель «Байкал Электроникс» согласился: «Требования Минпромторга вполне резонны». Он также заявил, что если компания признается отечественной, то она должна производить отечественную продукцию без спекуляций в реестрах. Список псевдоотечественных компаний от постановления сократится, а от этого «отрасль только выиграет», заявили там.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 10