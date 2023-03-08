Оппозиция на митинге в Тбилиси выдвинула два требования к властям

Вечером в центре Тбилиси проходит акция протеста против принятия закона об иноагентах. Оппозиционер Георгий Вашадзе на ней объявил о двух требованиях к властям: отозвать законопроект из парламента и освободить задержанных на вчерашней акции. По ее итогам были задержаны 66 человек, господин Вашадзе сказал, что у грузинского руководства есть час на выполнение этих требований.

«"Грузинская мечта" должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера»,— заявил оппозиционер во время выступления (цитата по «РИА Новости»). Руководству страны дается на это час, иначе протестующие «перейдут к другим шагам», добавил он.

7 марта в Грузии произошли столкновения между полицией и протестующими, выступившими против законопроекта об иноагентах.

Мария Федотова