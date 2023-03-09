Оппозиция Грузии не планирует отменять протесты после отзыва законопроекта об иноагентах

Протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях.

«Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, "Грузинская мечта" не должна думать, что им будет легко»,— пояснил он (цитата по Sputnik Грузия).

Оппозиция планирует снова собраться у здания парламента в Тбилиси сегодня, 9 марта, в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона, который 7 марта прошел первое чтение, но пообещала, что вернется к нему. Оппозиция вчера, 8 марта, выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных протестующих.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Фотогалерея Столкновения в Грузии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады Фото: Reuters / Irakli Gedenidze На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.) Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан Фото: Zurab Tsertsvadze / AP По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами» Фото: AP Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пострадавшие в результате столкновений с полицией Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов Фото: AP Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 18 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады Фото: Reuters / Irakli Gedenidze На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.) Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан Фото: Zurab Tsertsvadze / AP По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами» Фото: AP Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пострадавшие в результате столкновений с полицией Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов Фото: AP Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Смотреть

Лаура Кеффер