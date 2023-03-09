Оппозиция Грузии не планирует отменять протесты после отзыва законопроекта об иноагентах

Протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях.
«Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, "Грузинская мечта" не должна думать, что им будет легко»,— пояснил он (цитата по Sputnik Грузия).
Оппозиция планирует снова собраться у здания парламента в Тбилиси сегодня, 9 марта, в 19:00 по местному времени (18:00 мск).
Правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона, который 7 марта прошел первое чтение, но пообещала, что вернется к нему. Оппозиция вчера, 8 марта, выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных протестующих.
Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».