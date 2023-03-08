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Коммерсантъ FM
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На акции протеста в Тбилиси были задержаны 66 человек

На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержали 66 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок»,— говорится в сообщении.

Поздним вечером 7 марта у здания грузинского парламента начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Принятие закона поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Законопроект приняли в первом чтении.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».

Анастасия Ларина

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Акции протеста в Грузии

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Полиция использует водометы для разгона протестующих у здания парламента во время митинга, Тбилиси

Полиция использует водометы для разгона протестующих у здания парламента во время митинга, Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Протестующие возле здания парламента в Тбилиси

Протестующие возле здания парламента в Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Протестующие прорывают железные ограждения у здания парламента Грузии

Протестующие прорывают железные ограждения у здания парламента Грузии

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Полиция применяет против протестующих водометы и слезоточивый газ, Тбилиси

Полиция применяет против протестующих водометы и слезоточивый газ, Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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Полиция использует водометы для разгона протестующих у здания парламента во время митинга, Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Протестующие возле здания парламента в Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Протестующие прорывают железные ограждения у здания парламента Грузии

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Полиция применяет против протестующих водометы и слезоточивый газ, Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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