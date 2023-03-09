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Коммерсантъ FM
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В Грузии вызвавший протесты законопроект об иноагентах отозван из парламента

В Грузии законопроект об иноагентах, вызвавший крупные протесты, отозван из парламента. Об этом говорится в совместном заявлении правящей «Грузинской мечты», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. При этом отказываться от своей инициативы правящая партия не намерена.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса»,— сказано в заявлении.

Что нужно знать о законопроекте об иноагентах, против которого протестуют в Грузии

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Партия утверждает, что «радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность». «Грузинская мечта» поблагодарила «героических сотрудников правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие». Сотрудники спецназа, в частности, разгоняли протестующих водометами и применили слезоточивый газ.

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок. По мере того как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали дела»,— добавили в партии.

Во всей Грузии начались массовые протесты после того, как 7 марта парламент страны одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вчера, 8 марта, оппозиция выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных на акции, но эти требования не выполнили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на законопроект.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Фотогалерея

Столкновения в Грузии

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7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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Лаура Кеффер

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