Позитивное отступление
Коммунисты обсудили уроки прошлых поражений и источники будущих побед
Вокруг КПРФ сжимается «кольцо запретов и ограничений», что сказалось и на итогах сентябрьских выборов, хотя реальные результаты партии «значительно выше» официальных цифр. Об этом заявил ее лидер Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Подмосковье. Не обошлось в избирательной кампании и без ошибок самих коммунистов, рассуждали участники мероприятия, поэтому из ее итогов следовало бы извлечь стратегические уроки.
Партийному пленуму, прошедшему 14 ноября, предшествовало несколько семинаров по горячим следам минувших выборов. В частности, кампанию-2026 оценил секретарь ЦК КПРФ, политтехнолог Сергей Обухов, отметивший, что результат, хоть и позитивный, был достигнут «в отступлении». «Мы потеряли больше 130 важных мандатов (на выборах разных уровней.— “Ъ”), и делать вид, что этого не было,— значит, потерять остальное»,— предупредил он товарищей по партии. Урок, по его мнению, следовало бы извлечь из того, что коммунисты «удержали своих, но в ряде регионов перестали быть аккумулятором протеста»: «Наша главная ошибка — упор в работе только со своим ядром».
Другой семинар, ценность которого партийцы оценили особо, был посвящен агитации и пропаганде (в частности, цифровой). Там товарищей «зажигал» председатель недавно созданного экспертного совета ЦК по работе с новыми социальными группами и развитию новых каналов коммуникаций, «красный блогер» Николай Бондаренко, замахнуться на просмотровые показатели которого по завершении семинара пожелали и в самых отдаленных региональных ячейках.
Но затмить Геннадия Зюганова не удалось никому. К пленуму председатель ЦК КПРФ обратился с бескомпромиссным двухчасовым докладом, начав его с жесткой характеристики минувшей кампании как «спецоперации по выжиманию голосов в пользу "Единой России"». «Еще раз обнажилась истина: сохранение своего господства для крупного капитала важнее всего остального»,— констатировал вождь коммунистов с такой горечью, будто допускал, что именно в этот раз могло сложиться по-другому.
Российские выборы превращаются в «процесс с ручным контролем», отметил господин Зюганов. Накануне сентября 2026-го власти были крайне обеспокоены «ростом авторитета» КПРФ, сообщил он, и начали «сжимать вокруг партии кольцо запретов и ограничений». «Этот курс может получить свое продолжение»,— предупредил лидер партии, сославшись на задержания участников памятной акции в Москве 4 октября и уголовное преследование экс-депутата Госдумы Олега Михайлова в Коми (он был задержан в Москве 21 октября по подозрению в оправдании терроризма — как предполагается, за публикации в поддержку осужденных товарищей по левому движению).
Своим соратникам Геннадий Зюганов наказал «не только бороться за победные результаты», но и совершенствовать «умение их защитить». Центр, местные штабы, кандидаты и агитаторы «должны действовать как единый механизм», а разветвленная структура отделений, «не раз выручавшая партию», должна совершенствоваться, распорядился председатель ЦК: «Прием новых товарищей, развитие сети первичных и местных отделений, расширение нашего кадрового резерва должны вестись постоянно».
Так или иначе, КПРФ подтвердила статус главной оппозиционной силы, успокоил товарищей господин Зюганов. Реальные результаты партии «значительно выше» обнародованных цифр, а радоваться официальным итогам выборов могут «или глупцы, или ангажированные чиновники», указал лидер коммунистов: «Лучше всех истинные итоги голосования знает власть: олигархическая обслуга не зря запускает маховик подавления общественной активности».
В разгар пленума в ряды КПРФ приняли с полсотни новых членов (в том числе комсомольского возраста). Также общим голосованием партийцы приняли специальное обращение ко всем без исключения гражданам страны (но особенно к молодежи) с призывом последовать примеру новобранцев. «От МГУ до Хабаровского тихоокеанского университета: за нас голосовали целые курсы!» — порадовался Геннадий Зюганов.
В конечном итоге коммунистам «есть чем гордиться и чему огорчиться», но кроме них такой политической силы, какая «могла бы закрепить победу на фронте» и «помочь стране вылезти», в России нет, философски заключил председатель ЦК уже по завершении пленума. «Борьба не будет легкой, но победа придет»,— пообещал он. А подписи в поддержку Олега Михайлова можно и нужно оставить на специальном столе в коридоре, напомнил однопартийцам первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 3