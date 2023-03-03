СКР возбудил уголовное дело по факту нападения диверсантов в Брянской области

Следственный комитет России (СКР) собирает доказательства преступления украинских диверсантов на территории сел Любечане и Сушаны Брянской области. Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества (ст. 205, 317, 167 УК РФ соответственно).

Из сообщения СКР следует, что сейчас в Брянской области работает следственная группа. На территории сел проводится осмотр мест происшествия, допросы свидетелей и потерпевших.

2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — проникли диверсанты с территории Украины. В результате погибли два человека ранен мальчик 2012 года рождения и мужчина. Ответственность за нападение взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», воюющие на стороне ВСУ.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ проводит работы по разминированию территории Климовского района Брянской области. Спецслужба также опубликовала видео последствий проникновения диверсантов на территорию региона.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Боевиков поддержали огнем с Украины».

Лусине Баласян