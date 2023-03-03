Боевиков поддержали огнем с Украины

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта, Следственный комитет России (СКР) установил, что в Климовском районе Брянской области могли действовать не одна, а две группы украинских боевиков, которых поддерживала батарея 120-миллиметровых минометов, открывшая огонь по российским военнослужащим. В результате теракта погибли двое гражданских, еще двое получили ранения, среди сотрудников ФСБ и Росгвардии пятеро пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник МВД на посту в селе Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Сотрудник МВД на посту в селе Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По данным «Ъ», первоначально управление СКР по Брянской области квалифицировало действия нападавших по ст. 317 и ст. 167 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Позже уже в Главном следственном управлении СКР возбудили второе дело — о совершении теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст.ст. 205, 222 и 222.1 УК РФ). Отправленные в регион по приказу главы СКР Александра Бастрыкина сотрудники центрального аппарата следственного ведомства должны объединить оба дела и принять их к своему производству.

По данным следствия, 2 марта с 8:35 до 11:53 в полицию Брянской области от жителей сел Сушаны и Любечане поступали «многочисленные звонки», авторы которых рассказывали о действиях неизвестных, одетых в белые маскхалаты с желтыми повязками.

Они устроили на дороге блокпост, на котором останавливали проезжавшие мимо автомобили и стреляли в те, водители которых не подчинялись их требованиям; повредили газораспределительную и электроподстанцию, а также водонапорную башню.

В селах, по показаниям очевидцев, действовали две группы боевиков. В Сушанах, по подсчетам очевидцев, было 16–17 вооруженных людей в камуфляжах и шлемах. Еще с десяток боевиков побывало в расположенном в 20 км селе Любечане, где они взрывали бомбы, стреляли по машинам и домам.

Жертвами стрельбы боевиков стали водитель «Шевроле Нива», отвозивший трех детей в школу (ранения получил мальчик Федор в ее салоне, спасший двух девочек), а также водитель ВАЗ-2107. В результате беспорядочной стрельбы был ранен в руку житель Сушан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Александр Богомаз посетил 10-летнего Федора в Брянской областной детской больнице

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области / ТАСС Губернатор Александр Богомаз посетил 10-летнего Федора в Брянской областной детской больнице

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области / ТАСС

Региональные полицию, ФСБ и Росгвардию подняли по тревоге. В Брянской области был введен оперативный план «Эдельвейс», по которому для противодействия нападавшим собрали всех местных силовиков и даже представителей казачества. Вначале они блокировали трассы, ведущие в населенные пункты, предположительно занятые боевиками, а потом, когда вместо «Эдельвейса» был введен режим контртеррористической операции, выдвинулись в Сушаны и Любечане. В оперативных мероприятиях сразу могли принять участие и военные, размещенные в соседнем Стародубском районе, но практически одновременно с нападением на села они сами оказались под огнем противника.

По расположению военных было выпущено более 25 мин калибра 120 мм. Военнослужащие и мирные жители не пострадали, но осколками повредило металлочерепицу на крышах и оконные стеклопакеты, а также три десятка яблонь.

Когда объединенная группировка силовиков приблизилась к селам, боевики их покинули, прикрыв свое отступление минами различных образцов: от еще советских противотанковых ТМ62 и противопехотных МОН-100 до шведских и итальянских. На одной из них подорвался минивэн Fiat Ducato с сотрудниками Росгвардии. Полковник, два капитана и сержант получили ранения ног, не опасные для жизни. В результате еще одного подрыва были легко ранены пограничники — прапорщик и подполковник.

Президент Владимир Путин назвал нападение терактом, распорядившись, чтобы руководители силовых структур приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности мирных граждан в приграничных с Украиной регионах. По данным ФСБ, после того, как боевиков вытеснили с территории России, их подавили огнем артиллерии. Среди опознанных участников нападения оказались боевики из «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне ВСУ.

Николай Сергеев