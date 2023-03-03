Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Боевиков поддержали огнем с Украины

Стали известны подробности нападения на брянские села

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта, Следственный комитет России (СКР) установил, что в Климовском районе Брянской области могли действовать не одна, а две группы украинских боевиков, которых поддерживала батарея 120-миллиметровых минометов, открывшая огонь по российским военнослужащим. В результате теракта погибли двое гражданских, еще двое получили ранения, среди сотрудников ФСБ и Росгвардии пятеро пострадавших.

Сотрудник МВД на посту в селе Сачковичи

Сотрудник МВД на посту в селе Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудник МВД на посту в селе Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По данным «Ъ», первоначально управление СКР по Брянской области квалифицировало действия нападавших по ст. 317 и ст. 167 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Позже уже в Главном следственном управлении СКР возбудили второе дело — о совершении теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст.ст. 205, 222 и 222.1 УК РФ). Отправленные в регион по приказу главы СКР Александра Бастрыкина сотрудники центрального аппарата следственного ведомства должны объединить оба дела и принять их к своему производству.

По данным следствия, 2 марта с 8:35 до 11:53 в полицию Брянской области от жителей сел Сушаны и Любечане поступали «многочисленные звонки», авторы которых рассказывали о действиях неизвестных, одетых в белые маскхалаты с желтыми повязками.

Они устроили на дороге блокпост, на котором останавливали проезжавшие мимо автомобили и стреляли в те, водители которых не подчинялись их требованиям; повредили газораспределительную и электроподстанцию, а также водонапорную башню.

В селах, по показаниям очевидцев, действовали две группы боевиков. В Сушанах, по подсчетам очевидцев, было 16–17 вооруженных людей в камуфляжах и шлемах. Еще с десяток боевиков побывало в расположенном в 20 км селе Любечане, где они взрывали бомбы, стреляли по машинам и домам.

Жертвами стрельбы боевиков стали водитель «Шевроле Нива», отвозивший трех детей в школу (ранения получил мальчик Федор в ее салоне, спасший двух девочек), а также водитель ВАЗ-2107. В результате беспорядочной стрельбы был ранен в руку житель Сушан.

Губернатор Александр Богомаз посетил 10-летнего Федора в Брянской областной детской больнице

Губернатор Александр Богомаз посетил 10-летнего Федора в Брянской областной детской больнице

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области / ТАСС

Губернатор Александр Богомаз посетил 10-летнего Федора в Брянской областной детской больнице

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области / ТАСС

Региональные полицию, ФСБ и Росгвардию подняли по тревоге. В Брянской области был введен оперативный план «Эдельвейс», по которому для противодействия нападавшим собрали всех местных силовиков и даже представителей казачества. Вначале они блокировали трассы, ведущие в населенные пункты, предположительно занятые боевиками, а потом, когда вместо «Эдельвейса» был введен режим контртеррористической операции, выдвинулись в Сушаны и Любечане. В оперативных мероприятиях сразу могли принять участие и военные, размещенные в соседнем Стародубском районе, но практически одновременно с нападением на села они сами оказались под огнем противника.

По расположению военных было выпущено более 25 мин калибра 120 мм. Военнослужащие и мирные жители не пострадали, но осколками повредило металлочерепицу на крышах и оконные стеклопакеты, а также три десятка яблонь.

Когда объединенная группировка силовиков приблизилась к селам, боевики их покинули, прикрыв свое отступление минами различных образцов: от еще советских противотанковых ТМ62 и противопехотных МОН-100 до шведских и итальянских. На одной из них подорвался минивэн Fiat Ducato с сотрудниками Росгвардии. Полковник, два капитана и сержант получили ранения ног, не опасные для жизни. В результате еще одного подрыва были легко ранены пограничники — прапорщик и подполковник.

Как боевики напали на брянское село Любечаны

Президент Владимир Путин назвал нападение терактом, распорядившись, чтобы руководители силовых структур приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности мирных граждан в приграничных с Украиной регионах. По данным ФСБ, после того, как боевиков вытеснили с территории России, их подавили огнем артиллерии. Среди опознанных участников нападения оказались боевики из «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне ВСУ.

Николай Сергеев

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...