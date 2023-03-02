Раненный в Брянской области мальчик перенес операцию

Раненный в результате атаки диверсантов на села Брянской области 11-летний мальчик Федор успешно перенес операцию по извлечению пули. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор сообщил, что власти Брянской области готовят документы для награждения мальчика медалью «За отвагу».

«Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале. В эфире «Первого канала» Александр Богомаз сообщил, что по результатам рентгена у мальчика обнаружен осколок между ребер.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, комментируя произошедшее в Брянской области, рассказал, что пострадавший мальчик вывел из машины, попавшей под обстрел, других детей и велел им спрятаться. Господин Кравцов назвал это героическим поступком.

В результате проникновения диверсионной группы с территории Украины в Брянскую область сегодня, 2 марта, погибли два человека. Украина свою причастность отрицает, называя произошедшее провокацией. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). В ФСБ сообщили, что сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов, проводится разминирование.

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Лусине Баласян