ФСБ опубликовала видеозапись с последствиями нападения украинских диверсантов в Брянской области

Центр общественных связей ФСБ России распространил видеозапись, на которой запечатлены последствия нападения 2 марта украинских диверсантов на два села в Брянской области.

На записи можно видеть автомобиль марки ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета с многочисленными пулевыми отверстиями и трупом водителя, несколько мин, оставленных на территории сел, и ручной противотанковый гранатомет.

Утром 2 марта диверсионная группа с Украины проникла в два села Брянской области — Сушаны и Любечане. Сообщалось о боестолкновениях. Погибли двое мужчин, был ранен мальчик 2012 года рождения.

Ответственность за нападение на села взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус». Записав видеообращения и сфотографировавшись на фоне фельдшерского пункта, нападавшие скрылись. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ проводит работы по разминированию территории Климовского района Брянской области.

Подробности — в публикации «Ъ» «Боевикам Украины мало».