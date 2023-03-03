Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ опубликовала видеозапись с последствиями нападения украинских диверсантов в Брянской области

Центр общественных связей ФСБ России распространил видеозапись, на которой запечатлены последствия нападения 2 марта украинских диверсантов на два села в Брянской области.

На записи можно видеть автомобиль марки ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета с многочисленными пулевыми отверстиями и трупом водителя, несколько мин, оставленных на территории сел, и ручной противотанковый гранатомет.

Утром 2 марта диверсионная группа с Украины проникла в два села Брянской области — Сушаны и Любечане. Сообщалось о боестолкновениях. Погибли двое мужчин, был ранен мальчик 2012 года рождения.

Ответственность за нападение на села взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус». Записав видеообращения и сфотографировавшись на фоне фельдшерского пункта, нападавшие скрылись. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ проводит работы по разминированию территории Климовского района Брянской области.

Подробности — в публикации «Ъ» «Боевикам Украины мало».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...