Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

2 марта в два приграничных села Сушаны и Любечане в Брянской области проникли украинские диверсанты. Власти сообщили о боестолкновении с ними. По информации СМИ, в заложниках находится несколько человек, есть погибшие среди местных жителей. Что известно об этих населенных пунктах — в материале «Ъ».

Село Сушаны расположено в Климовском районе Брянской области, в 1,5 км от границы с Украиной. Входит в состав Новоропского сельского поселения. По данным последней переписи населения, в селе проживает 200 человек (43,5% — мужчины). Около 95% населения — русские. В советское время здесь работал колхоз «Родина». Был детский сад и работала Сушановская основная общеобразовательная школа (сейчас они закрыты). В центре села стоит памятник Воину-освободителю и мемориальная доска. Есть небольшой магазин товаров повседневного спроса, электроподстанция и газовая станция.

Село Любечане расположено в Климовском районе Брянской области, менее чем в 1 км от границы с Украиной. Входит в состав Брахловского сельского поселения. По данным последней переписи населения, в селе проживает 264 человека (43,9% — мужчины). Около 93% — русские. В селе есть Любечанский фельдшерско-акушерский пункт. Работает отделение почтовой связи.