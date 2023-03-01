Reuters: ЛУКОЙЛ организовал рейдовую перевалку нефти Urals в районе Калининграда

ЛУКОЙЛ перевалил партию нефти Urals по схеме «борт — борт» (ship-to-ship, STS) в российских территориальных водах вблизи Калининграда. Об этом сообщили источники агентства Reuters и показали данные системы слежения за судами в Eikon. На фоне санкций Россия активно использует STS-перевалку в Средиземноморье при поставках нефти в Азию, отмечает Reuters.

Партия нефти Urals ЛУКОЙЛа в 100 тыс. т была загружена на зафрахтованный трейдером ЛУКОЙЛа Litasco танкер Andaman Skies в балтийском Приморске 11 февраля. Судно проследовало в российские территориальные воды, где груз перевалили на танкер Ruby Phoenix, сообщили источники Reuters.

«Перевалка "борт — борт" в Калининграде делалась для экономии на фрахте, так как ставки для судов ледового класса выше»,— сообщил источник Reuters в нефтяной отрасли.

В декабре ЕС ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В феврале вступили в силу ограничения на нефтепродукты из России со стороны Евросоюза, G7 и Австралии. Цену согласовали на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно.

В среднем, по данным Bloomberg, после введения ограничений в декабре баррель российской нефти стоил около $74, что на четверть выше установленного порога. По данным Минфина, средняя цена барреля Urals в феврале составила $49,56 — немного выше, чем в январе ($49,48).

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Мария Федотова