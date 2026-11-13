СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Волгограду
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Беспилотники атаковали Волгоградскую область в ночь на 13 ноября. При атаке в южной промышленной зоне Волгограда погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу. На самом объекте из-за падения обломков началось возгорание.
Кроме того, атакован был рабочий поселок Светлый Яр. В трех пятиэтажных домах повреждено остекление балконов. Никто не пострадал. Точное число сбитых над регионом беспилотников власти не сообщали.