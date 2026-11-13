В Самаре задержан проректор вуза, разрешивший мигрантам жить в общежитии и не учиться

Силовики задержали проректора Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ).По версии следствия, он организовал преступную схему, благодаря которой приезжие из среднеазиатских республик за незаконное вознаграждение жили в общежитии вуза на улице Антонова-Овсеенко и фактически не учились. Об этом «Ъ-Волга» сообщили источники в вузе и ГУ МВД по Самарской области.