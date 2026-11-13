В Самаре задержан проректор вуза, разрешивший мигрантам жить в общежитии и не учиться
Силовики задержали проректора Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ).По версии следствия, он организовал преступную схему, благодаря которой приезжие из среднеазиатских республик за незаконное вознаграждение жили в общежитии вуза на улице Антонова-Овсеенко и фактически не учились. Об этом «Ъ-Волга» сообщили источники в вузе и ГУ МВД по Самарской области.
По данным источников издания, речь может идти о проректоре СГСПУ по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Алексее Щелкове. Установлено, что с его разрешения в общежитии незаконно проживали несколько десятков иностранцев, которые работали на разных предприятиях города.
С четверга в СГСПУ полиция при поддержке Росгвардии проводит обыски и выемку документов. Возбуждено уголовное дело.
Ведомства официально не комментируют ситуацию. Если вина задержанного подтвердится, ему могут избрать меру пресечения.