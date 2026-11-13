Николай Азаров прокомментировал покушение на своего бывшего пресс-секретаря
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что выясняет обстоятельства подрыва автомобиля на юге Москвы, в результате которого пострадал его бывший пресс-секретарь Сергей Заворотный.
«Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете. Что взорвалась эта машина где-то в районе Чертаново. Он жив и, наверное, находится в госпитале», — сообщил ТАСС господин Азаров, который сейчас проживает в России. Он добавил, что с ним самим все в порядке.
Сегодня утром в Чертаново произошел взрыв черного внедорожника Toyota Fortuner. По данным «Ъ», под днищем автомобиля была установлена самодельная бомба мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте. За рулем внедорожника находился 72-летний Сергей Заворотный. Он получил осколочные ранения груди, спины и ног. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство — ст. 30 и ст. 105 УК.