Николай Азаров прокомментировал покушение на своего бывшего пресс-секретаря

«Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете. Что взорвалась эта машина где-то в районе Чертаново. Он жив и, наверное, находится в госпитале», — сообщил ТАСС господин Азаров, который сейчас проживает в России. Он добавил, что с ним самим все в порядке.