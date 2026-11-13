В России свыше 1 тыс. наемников ВСУ объявили в международный розыск
Российские правоохранительные органы с 2014 года получили сведения о более чем 4 тыс. наемниках из 70 стран, воевавших в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В международный розыск из них объявлены свыше 1 тыс., сообщил первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев на заседании штаба ведомства в Мариуполе.
Уголовные дела по 323 из них переданы в суд, а по 284 вынесены обвинительные приговоры. Их расследует Главное следственное управление СКР.
Сейчас на завершающей стадии находится уголовное дело в отношении полковника Государственной пограничной службы Украины Андрея Стрельченко, который также объявлен в международный розыск. Его обвиняют в причастности к ударам БПЛА по гражданским объектам на территории Белгородской области.