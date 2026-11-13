В России свыше 1 тыс. наемников ВСУ объявили в международный розыск

Сейчас на завершающей стадии находится уголовное дело в отношении полковника Государственной пограничной службы Украины Андрея Стрельченко, который также объявлен в международный розыск. Его обвиняют в причастности к ударам БПЛА по гражданским объектам на территории Белгородской области.