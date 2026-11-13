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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

При взрыве автомобиля в Москве ранен экс-советник украинского политика Азарова

В Москве совершено покушение на журналиста-международника Сергея Заворотного, бывшего советника украинского политика Николая Азарова, выяснил «Ъ». СВУ мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте сработало под днищем внедорожника на Кировоградской улице.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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По предварительным данным, вероятной причиной взрыва стала магнитная мина. Дело расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ст.30 и ст. 105 УК), но в дальнейшем может быть переквалифицировано на теракт — ст. 205 УК.

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Прохожие оказали пострадавшему первую помощь, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи предварительно связывают покушение с украинскими спецслужбами.
Украина. Отношения с Россией
Москва
СССР
Украина

Авторы

  • Николай Сергеев
    старший корреспондент