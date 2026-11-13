При взрыве автомобиля в Москве ранен экс-советник украинского политика Азарова
В Москве совершено покушение на журналиста-международника Сергея Заворотного, бывшего советника украинского политика Николая Азарова, выяснил «Ъ». СВУ мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте сработало под днищем внедорожника на Кировоградской улице.
По предварительным данным, вероятной причиной взрыва стала магнитная мина. Дело расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ст.30 и ст. 105 УК), но в дальнейшем может быть переквалифицировано на теракт — ст. 205 УК.
Прохожие оказали пострадавшему первую помощь, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи предварительно связывают покушение с украинскими спецслужбами.