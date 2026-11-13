При взрыве автомобиля в Москве ранен экс-советник украинского политика Азарова

По предварительным данным, вероятной причиной взрыва стала магнитная мина. Дело расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ст.30 и ст. 105 УК), но в дальнейшем может быть переквалифицировано на теракт — ст. 205 УК.