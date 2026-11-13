Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

После взрыва автомобиля на юге Москвы возбуждено дело

Появились кадры подорванной машины бывшего советника Азарова
По факту взрыва автомобиля на улице Кировоградская в районе Чертаново в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР. По какой статье — официально не уточняется.
1/91/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
2/92/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
3/93/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
4/94/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

5/95/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
6/96/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
7/97/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
8/98/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
9/99/9

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
Как выяснил «Ъ», дело расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ст. 30 и ст. 105 УК), но в дальнейшем его могут переквалифицировать в теракт (ст. 205 УК). Пострадавший — журналист-международник, бывший советник украинского политика Николая Азарова, Сергей Заворотный.
Взрывное устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте сработало под днищем внедорожника. Раненого госпитализировали в критическом состоянии.
Москва
Терроризм