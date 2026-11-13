После взрыва автомобиля на юге Москвы возбуждено дело
Появились кадры подорванной машины бывшего советника Азарова
По факту взрыва автомобиля на улице Кировоградская в районе Чертаново в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР. По какой статье — официально не уточняется.
Как выяснил «Ъ», дело расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ст. 30 и ст. 105 УК), но в дальнейшем его могут переквалифицировать в теракт (ст. 205 УК). Пострадавший — журналист-международник, бывший советник украинского политика Николая Азарова, Сергей Заворотный.
Взрывное устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте сработало под днищем внедорожника. Раненого госпитализировали в критическом состоянии.