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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Россия продавала нефть выше потолка цен как минимум четыре недели

Россия продавала нефть выше установленного Евросоюзом и странами G7 потолка цен в $60 за баррель как минимум четыре недели после его введения в декабре 2022 года. В среднем баррель российской нефти стоил в тот момент около $74, что на четверть выше установленного порога. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

Авторы исследования изучили данные таможенных счетов. По их оценке, средняя стоимость нефти в портах Балтийского моря составила $59,86 за баррель, Черного моря — $63,34, Тихого океана — $82,24, Северного Ледовитого океана — $79,31. Стоимость нефти по трубопроводу «Дружба» составляла в среднем $62,98 за баррель, по трубопроводу в Китай — $80,91.

По оценке аналитиков, около половины российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, благодаря чему энергоноситель не попадает под потолок цен на нефть. Авторы исследования призвали провести расследование подобных инцидентов.

В декабре 2022 года ЕС и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России. Она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). Ранее СМИ сообщали о росте дисконта на российскую Urals из-за ограничений.

По данным Минфина, цена барреля Urals упала в 1,7 раза за год. С января 2022 года баррель Urals стоил $85,64, в январе 2023 года — $49,48. В январе 2023 года Минфин оценил падение доходов бюджета на 35% против роста расходов на 59%.

22 февраля Совет федерации поддержал закон об ограничении дисконта на Urals. Согласно закону, дисконт Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых будет постепенно снижаться. Закон увеличит ценовой дифференциал для расчета демпфера на бензин — с $20 до $25 за баррель. Также будет введен ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу: с 1 апреля предел будет составлять $10 за баррель. По оценке Минфина, новый метод налогооблажения позволит сохранить 660 млрд руб. Россия также сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в марте. При этом, по данным «Ъ», в преддверии фиксации дисконта к Brent добыча нефти в России растет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Покупатели Urals накинулись на скидку».

Олеся Павленко

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