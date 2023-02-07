Обходные маневры

Влияние «потолка» цен на нефть РФ, установленного странами G7 на уровне $60 за баррель, пока не поддается однозначным оценкам из-за одновременного эмбарго на ее ввоз в ЕС и изменения логистики поставок в пользу Индии, фиксируют эксперты Institute of International Finance (IIF). При сокращении дисконта к Brent и росте цен на нефть эффективность «потолка» будет зависеть от способности российских компаний вывозить нефть на незападных танкерах, полагают в институте. Разворот поставок на восток потребует и пересмотра ценообразования в целях налогообложения — сейчас котировки Urals учитывают стоимость логистики при поставке в европейские порты. Встречный же поток в РФ товаров, на поставки которых G7 и ЕС введены ограничения, по оценке IIF, уже реализуется через КНР и Турцию, резко нарастившие доли в импорте РФ на фоне кратного его сокращения из развитых стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эффективность потолка цен на нефть РФ, введенного странами «большой семерки» на уровне $60 за баррель (вместе с ним с 5 декабря действует запрет на ее поставки в страны ЕС), будет зависеть от скорости адаптации к новой логистике, пока последствия его введения оценить трудно, говорится в обзоре Institute of International Finance (IIF). Европейское эмбарго само по себе привело к росту дисконта при определении цен на Urals по сравнению со стоимостью марки Brent из-за удорожания логистики ее поставок, и эффект потолка может стать более заметным в случае роста цен, указывают авторы обзора.

В институте прогнозируют постепенное сокращение дисконта по мере выстраивания новых схем логистики, отмечая, что эффективность «потолка» будет зависеть в первую очередь от величины «теневого» флота нефтетанкеров для перевозки Urals, который позволяет обходить требование о ее предельной цене. На западные компании—владельцев танкеров, которые будут соблюдать требования, в среднем приходилось около половины всех морских поставок российской нефти, но процент комплаенса в портах Балтики и Черного моря выше, чем в портах Дальнего Востока и Арктики (в первых высока доля греческих судов), отмечают в IIF.

Изменения логистики могут повлечь за собой и корректировку определения цен на российскую нефть для нужд налогообложения — цена Urals, которая публикуется агентством Argus, учитывает издержки на доставку в европейские порты.

Правительству к 1 марта поручено подготовить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты, чтобы минимизировать влияние санкций на доходы федерального бюджета, а глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая вчера на форуме India Energy Week в Бангалоре, заявил, что «референтная цена на российскую нефть будет формироваться не в Европе, а там, куда реально идут поставки и есть сделки».

«Ограничения на сырую нефть практически не повлияли на объемы морского экспорта нефти, но привели к существенному расширению дисконта в цене Urals, который достигает около $30–35 за баррель. В условиях перестройки логистики бенчмарк Urals стал непоказателен и не отражает реальной выручки российских нефтяников, но он до сих пор используется для расчета налогов»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Новые ограничения, по предварительным оценкам, могут привести к логистическим сложностям на мировом топливном рынке, сокращению нефтепереработки в России и увеличению ей экспорта сырой нефти. «Судя по динамике нефтяных котировок, участники торгов не ждут, что объем предложения на мировом топливном рынке ощутимо сократится»,— добавляет он.

Основным направлением для новых поставок стала Индия, она же уже наращивает и поставки нефтепродуктов в страны ЕС, где эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России заработали с 5 февраля ($100 за баррель для светлых нефтепродуктов и $45 за баррель для темных). По оценке Международного энергетического агентства, в декабре экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн б/с (из них 1,4 млн б/с пришлось на сырую нефть) — это 21% от общего объема поставок РФ (больше только в Китай — 1,9 млн б/с, 25%).

Китай же при этом стал одним из основных экспортеров в РФ товаров, на которые странами «большой семерки» и ЕС были введены экспортные ограничения в рамках принятых санкций, говорится в отдельном обзоре IIF: доля страны в импорте РФ выросла с 20% до 45% за период с марта по сентябрь 2022 года, суммарный торговый оборот за это время увеличился на $27 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (официальные данные по внешней торговле РФ закрыты). Такой рост оборота позволил смягчить итоговый спад всего импорта России — по году он составил 16%, сообщал первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов.

Среди экспортеров в Россию Китай стал к концу 2022 года одной из немногих стран, которая наращивала отгрузки: к декабрю их объем, по оценкам IIF, превысил показатели декабря 2021 года примерно на 10% (см. также «Мониторинг»); быстрее поставки в РФ наращивали только Турция (с августа вдвое в годовом сопоставлении) и Белоруссия (на четверть) — при падении экспорта на 90% из США и в полтора раза из ЕС.

Татьяна Едовина