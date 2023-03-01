Средняя цена барреля Urals в феврале составила $49,56 — немного выше, чем в январе

Средняя стоимость нефти Urals по итогам января—февраля 2023 года составила $49,52 против $88,89 за баррель в аналогичный период в 2022 году. В феврале стоимость барреля нефти в среднем составляла $49,56, это в 1,86 раза ниже значений февраля 2022 года ($92,15). Об этом сообщила пресс-служба Минфина. При этом по сравнению с январем 2023 года цена немного выросла — тогда она составила $49,48.

5 декабря 2022 года вступили в силу эмбарго Запада и потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти и газа в январе рухнули на 38%, до $18,5 млрд.

На фоне ограничений дисконт на российскую нефть значительно вырос. 23 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении скидок на Urals для расчета нефтяных налогов. Предполагается постепенное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля. По оценке Минфина, закон позволит сохранить в российском бюджете 600 млрд руб.

Для «восстановления рыночных отношений» Россия в феврале объявила о планах сократить в марте добычу нефти на 500 тыс. бар./сут. При этом, по информации «Ъ», в феврале добыча нефти в России достигла досанкционного уровня впервые с февраля 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Так тому и добыть».

Олеся Павленко