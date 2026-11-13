Дочь Патриса Лумумбы против ставленницы Парижа

Напряжение между ДРК и Руандой сохраняется со времен гражданской войны в Руанде в начале 1990-х. Киншаса неоднократно обвиняла Кигали в поддержке повстанческих группировок, которые действуют на востоке ДРК. В начале прошлого года между конголезскими правительственными войсками и повстанцами «Движения М23», которых поддерживали руандийские военные, вспыхнули ожесточенные бои. Конфликт едва не перерос в полноценную войну. ДРК и Руанда даже разорвали дипотношения, но в июне 2025 года при поддержке Вашингтона и Катара все же смогли заключить мирное соглашение. Тем не менее отношения двух африканских стран остались натянутыми.