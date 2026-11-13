Дочь Патриса Лумумбы против ставленницы Парижа
Юбилейный саммит Франкофонии поставит Эмманюэля Макрона перед сложным выбором
15 ноября в Камбоджу на два дня съедутся лидеры стран—участниц Франкофонии — организации, объединяющей почти сотню франкоязычных и симпатизирующих французскому языку государств. Юбилейный XX саммит мог бы сыграть на руку Парижу — действующему председателю саммита и главному донору организации. Но вместо этого президент Эмманюэль Макрон окажется между двух огней: саммит грозит обернуться скандалом между Руандой, региональным партнером Парижа, и Демократической Республикой Конго, второй в мире по числу франкофонов.
В Азии саммит Франкофонии проходит во второй раз. Впервые, в 1997 году, он состоялся в соседнем Вьетнаме, теперь — в Пномпене, столице Камбоджи. Хотя основной язык здесь — кхмерский, а на французском сегодня здесь говорит около 3% населения (это порядка полумиллиона человек), страна по-прежнему сохраняет тесные связи с Францией. Как и Вьетнам, Камбоджа входила в колониальные владения Франции с середины XIX века по середину XX века.
XX саммит организации, объединившей бывшие французские колонии по всему миру, а также круг симпатизирующих Парижу государств, мог бы стать свидетельством успешной многовекторной политики современной Франции. Тем более что именно Париж — основной донор организации, бюджет которой на 2026 год составляет €71,7 млн.
«Франкофония — это сообщество 330 млн душ, объединенных солидарностью. И мы можем гордиться тем, что живем в нем»,— заверял Эмманюэль Макрон на прошлом саммите 2024 года, принимая председательство в организации. Но уже на следующий день президент ДРК Феликс Чисекеди нарушил атмосферу солидарности, пропустив закрытое заседание и досрочно покинув саммит. Как рассказывали Le Monde члены его делегации, в Киншасе остались недовольны тем, что в речи на открытии Макрон обошел молчанием войну на востоке ДРК.
Напряжение между ДРК и Руандой сохраняется со времен гражданской войны в Руанде в начале 1990-х. Киншаса неоднократно обвиняла Кигали в поддержке повстанческих группировок, которые действуют на востоке ДРК. В начале прошлого года между конголезскими правительственными войсками и повстанцами «Движения М23», которых поддерживали руандийские военные, вспыхнули ожесточенные бои. Конфликт едва не перерос в полноценную войну. ДРК и Руанда даже разорвали дипотношения, но в июне 2025 года при поддержке Вашингтона и Катара все же смогли заключить мирное соглашение. Тем не менее отношения двух африканских стран остались натянутыми.
Конголезскую сторону теперь совершенно не устраивает перспектива переизбрания генеральным секретарем Международной организации франкофонии Луизы Мушикивабо. Ранее она почти десять лет возглавляла МИД Руанды, а с 2019 года при поддержке Эмманюэля Макрона заняла пост генсека организации. «Если Луизу Мушикивабо переизберут во главе Франкофонии, мы сделаем соответствующие выводы»,— объявил представитель правительства ДРК Патрик Муйайи.
В СМИ со ссылкой на источники пояснили проще: ДРК, где на французском говорит половина из 116 млн населения, готова выйти из объединения.
После прошлогоднего выхода из организации сразу трех государств Сахеля — Буркина-Фасо, Мали и Нигера — потеря ДРК, второй по численности франкофонов страны в мире после самой Франции, стала бы серьезным ударом по авторитету и Франкофонии, и самого Парижа.
Пока в качестве альтернативы Киншаса выдвинула на пост генсека объединения собственную кандидатуру — Джулиану Лумумбу, экс-министра культуры и дочь первого премьера независимого Конго Патриса Лумумбы. Румыния, стратегический партнер и давний союзник Франции, состоящая в организации с начала 1990-х, предложила экс-премьера Дачиана Чолоша — его шансы на пост генсека тоже высоко оцениваются прессой. Если к 16 ноября на встречах и в кулуарах французской делегации и ее партнерам не удастся достичь консенсуса, то кандидата могут впервые избрать прямым голосованием.