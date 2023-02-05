Вступили в силу санкции западной коалиции на российские нефтепродукты

5 февраля вступили в силу ограничения со стороны Евросоюза, G7 и Австралии на нефтепродукты из России. Западная коалиция установила на них два потолка цен в зависимости от вида продукции. В ЕС теперь запрещен импорт российских нефтепродуктов морским путем.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Группа ранее вместе с Евросоюзом и Австралией образовала коалицию по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Потолок цен на нефть был введен 5 декабря.

Западная коалиция только накануне, 4 февраля, согласовала введение потолков цен на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно. Предельная цена предполагает, что компаниям из стран, которые ввели санкции, будет запрещено оказывать услуги по перевозке российских нефтепродуктов в третьи страны по стоимости выше, чем установлено. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были закуплены и погружены раньше этого срока, предусмотрен переходный период в 55 дней.

Евросоюз договорился ввести эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля еще летом 2022 года. Исключение сделано для стран, которые не могут быстро найти альтернативу российской продукции. В частности, для Болгарии и Хорватии, которые покупают у РФ газойль, и Чехии, которая приобретает дизельное топливо.

Россия в конце 2022 года запретила продавать нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых предусмотрен потолок цен.

Как в РФ отреагировали на введение нефтяных санкций — в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

Леонид Уварчев