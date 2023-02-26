Салливан назвал отправку Украине F-16 вопросом отдаленной перспективы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки Украине истребителей F-16 будут обсуждаться позднее. В Белом доме считают, что на сегодняшний день ВСУ не нуждаются в истребителях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Салливан

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Джейк Салливан

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе войны. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы»,— сказал Джейк Салливан ABC.

Аналогичную позицию накануне, 25 февраля, высказал президент США Джо Байден. Он заявил, что сейчас Украине не нужны F-16, в связи с чем пока исключает их поставку. Однако 23 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками в Европе возможность отправки Украине истребителей четвертого и пятого поколений.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после конфликта с Россией. Поставок при определенных условиях не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян