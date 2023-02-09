Бельгия отказалась поставлять истребители на Украину

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что его страна не будет передавать истребители Украине, поскольку они нужны самой Бельгии. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Лондон не сможет поставить Украине самолеты в ближайшее время, поскольку для этого потребуется несколько месяцев. Вместо истребителей он обещал поставить ракеты большой дальности и беспилотники.

«Нам действительно самим нужны эти самолеты и мы не можем отдать их»,— сказал премьер-министр Бельгии на саммите Евросоюза. Он пояснил, что бельгийские самолеты защищают небо над Бельгией, Голландией и воздушное пространство НАТО в Прибалтике.

«Сначала необходимо признать, что это не та срочная ситуация, когда к вам приходят и говорят: "Передайте целую партию самолетов". Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами»,— сказал Бен Уоллес, выступая на конференции в Риме, его слова приводит BBC. По его словам, поставка истребителей может занять несколько месяцев.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Вестминстерском дворце попросил предоставить военную авиацию. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил возможности поставок, но подчеркнул, что истребители — это «невероятно сложное» оборудование.

Поставку боевых самолетов на Украину также исключали президент США Джо Байден и глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Последний объяснял это тем, что вопрос о поставках боевых самолетов вызывал разногласия среди стран-членов ЕС.

Анастасия Ларина