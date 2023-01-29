Олаф Шольц дал объяснения

Канцлеру Германии Олафу Шольцу, недавно решившемуся на поставки Украине танков Leopard, вновь пришлось объяснять позицию немецкого правительства. По его словам, как только Берлин дает добро на отправку новых типов вооружений Киеву, тут же звучат требования расширить ассортимент поставляемого оружия. Не успел Берлин согласиться на отправку танков, как от него стали требовать поставок Украине боевой авиации, которую, впрочем, заверил Олаф Шольц, Германия никому передавать не собирается. Канцлер подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ в Кремле заявили, что в графике российского президента нет согласованных разговоров с господином Шольцем, но он «открыт для контактов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц заверил, что поставки Украине наступательных вооружений не делают Германию участницей конфликта, и пообещал не допустить эскалации между РФ и НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц заверил, что поставки Украине наступательных вооружений не делают Германию участницей конфликта, и пообещал не допустить эскалации между РФ и НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Не прошло и недели с того момента, как Германия дала согласие на поставку танков немецкого производства Leopard Украине, как начала закручиваться дискуссия о передаче Киеву истребителей. Разговоры на этот счет ходили и раньше, но только после решения по танкам об этом заговорили предметно. Например, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство рассмотрит возможность предоставления Украине F-16, «если Киев об этом попросит». А американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что группа военных в Пентагоне активно лоббирует идею отправить F-16 Украине. Несмотря на то что речь преимущественно идет об американских F-16, которые США пока не готовы поставить сами, как и дать на это разрешение третьим странам, в центре дискуссии вновь оказалась Германия. Тем более одними F-16 западные возможности по боевой авиации не ограничиваются.

Так, замглавы МИД Украины Андрей Мельник — бывший посол этой страны в Берлине — высказал «творческое предложение к немецким друзьям»: передать Киеву самолеты Tornado, которые, по его словам, хотя и «старые», но тем не менее «очень мощные».

Позднее украинский дипломат также попросил у Берлина отдать Украине одну из шести подводных лодок HDW класса 212A, находящихся на вооружении ФРГ, «для борьбы с Россией в Черном море».

Немецкое правительство, из-за истории с танками заработавшее репутацию чуть ли не главного препятствия в оказании военной помощи Украине, на подобное давление реагирует достаточно болезненно.

То же решение о поставках Leopard далось Берлину весьма непросто и вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Опрос, проведенный еще до официального согласия ФРГ на отправку танков, показал, что за подобную поддержку Киева выступают 46% немцев, против — 43%. Неудивительно, что для Олафа Шольца, по сообщениям немецких СМИ, считающего важным принимать решения с оглядкой на общественное мнение, это был сложный выбор.

В интервью газете Tagesspiegel, опубликованном 29 января, канцлер Германии заявил: «Как только принимается одно решение, в Германии сразу же начинаются новые дебаты. Когда так происходит, это не выглядит серьезным, это подрывает доверие граждан к решениям правительства».

По мнению Олафа Шольца, было бы неправильно превращать помощь Украине в постоянное «повышение ставок» и соревнование союзников, а требования предоставить новые типы оружия после только что принятых решений не приближают сложившийся кризис к развязке.

Он также отверг идею отправки Украине истребителей, как, впрочем, и министр обороны Германии Борис Писториус, заявивший, что об этом «не может быть и речи».

Кстати, именно в этом ключе высказалась ранее и глава МИД Германии Анналена Бербок. Обращаясь к партнерам, она предостерегла их от избыточного давления на Берлин, заявив, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». Эти слова были не вполне правильно поняты и встречены с осуждением не только в Москве, но и на Западе, так что НАТО пришлось в очередной раз объяснять, что оно «не ведет войну с Россией». Оправдываться пришлось и Берлину: глава МИД ФРГ вела речь о единстве Запада и нежелательности распрей между союзниками.

Со своей стороны, канцлер Олаф Шольц заверил, что поставки Украине наступательных вооружений не делают Германию участницей конфликта, и пообещал не допустить эскалации между РФ и НАТО. По его словам, такой же цели придерживаются все в немецком правительстве, включая Анналену Бербок. «Прямого участия какой-либо из стран НАТО в этой войне нет. И не будет»,— пообещал господин Шольц. На пресс-конференции в Буэнос-Айресе, куда он прибыл с рабочим визитом, он вновь подчеркнул: «Это война между Россией и Украиной. Это не изменится, если мы будем оказывать Украине финансовую, гуманитарную помощь или поставим туда оружие. Германия сделает все, чтобы не было эскалации, которая приведет к войне между Россией и странами НАТО».

В интервью Tagesspiegel Олаф Шольц также выразил готовность работать над прекращением конфликта и контактировать для этого с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я снова буду говорить по телефону с Путиным. Потому что необходимо говорить друг с другом»,— заявил политик. И хотя канцлер признал, что его взгляды на ситуацию диаметрально отличаются от видения президента России, подобные беседы позволяют обсуждать конкретные вопросы «обмена заключенными, экспорта зерновых, Запорожскую АЭС». При этом, по его мнению, всегда важно возвращать разговор к теме урегулирования нынешнего кризиса. Для этого, убежден господин Шольц, Москва должна вывести войска с Украины и положить конец «ужасной, бессмысленной войне».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет согласованных разговоров с Олафом Шольцем. Он, однако, заверил, что глава России «остается открытым для контактов».

Алексей Забродин