Минобороны Польши объяснило отказ передавать Украине истребители F-16 их недостатком

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что у Польши ограниченное количество современных истребителей, поэтому она не сможет отправить самолеты F-16 Украине.

«Я хочу подчеркнуть, что у Польши слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе»,— сообщил Мариуш Блащак по итогам саммита министров обороны НАТО в Брюсселе.

По его словам, на вооружении Польши есть 48 истребителей F-16. Польские вооруженные силы уже заказали истребители F-35 и корейские FА-50, однако поставки требуют времени, добавил он.

Министр обороны Польши полагает, что у некоторых стран есть большее количество современных истребителей. Он заверил, что власти Польши поддерживает идею передачи самолетов этими странами на Украину.

Польский премьер-министр говорил 9 февраля, что Польша не будет первой по поставкам истребителей на Украину. Он подчеркивал, что для Польши прежде всего стоит собственная безопасность.

Во время визита в Лондон 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил западных партнеров передать современные истребители. Бельгия отказалась поставлять истребители, потому что они нужны ей самой. Великобритания не сможет поставить самолеты в ближайшее время, потому что для этого потребуется несколько месяцев. Германия отказалась передавать современные истребители из-за нежелания становиться одной из сторон конфликта. США тоже отказались отправлять на Украину самолеты, однако причина такого решения не называлась. Президент Франции Эмманюэль Макрон поставки не исключил.

Анастасия Ларина