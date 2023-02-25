Байден исключил передачу истребителей Украине, потому что они «сейчас не нужны»

Президент США Джо Байден вновь исключил передачу Украине истребителей F-16. По его мнению, они на данный момент не нужны Киеву.

В интервью ABC американского лидера спросили, не думает ли он, что президенту Украине Владимиру Зеленскому нужны F-16. «Нет, ему сейчас не нужны F-16»,— сказал господин Байден. Журналист уточнил, значит ли это, что Киев никогда не получит истребители. Президент отметил, что нельзя точно знать, что может потребоваться украинской стороне в будущем, но сейчас американские военные не видят для этого оснований. «На данный момент я это исключаю»,— добавил господин Байден.

Американский президент также отметил, что Вашингтон считает другую поддержку более приоритетной на этом этапе конфликта. Среди необходимого вооружения он назвал танки, артиллерию, средства ПВО. «Есть вещи, которые нужны ему сейчас, которые мы посылаем ему, чтобы они были в состоянии добиться успехов этой весной, летом и осенью»,— добавил господин Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались США, Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после конфликта с Россией. Поставки при определенных условиях не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как страны Запада поддержали Украину в годовщину ввода российских войск — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев