Макрон не исключил передачу Украине истребителей, но в приоритете другое вооружение

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в рамках военной помощи Украине он предпочитает поставлять Киеву «более полезное» и «более быстрое» вооружение, чем боевые самолеты. В то же время господин Макрон отметил, что «абсолютно ничего не исключает».

«Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии»,— сказал французский президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе (цитата по AFP). При этом господин Макрон уточнил, что даже если европейские союзники Украины примут решение предоставить Киеву истребители, отправить самолеты в «ближайшие недели» не смогут.

По словам Эмманюэля Макрона, крайне важно, чтобы европейские лидеры отдавали предпочтение «наиболее полезному вооружению», такому как гаубицы Caesar, о поставках которых Франция объявила 31 января. Он также пообещал в ближайшее время обсудить с европейскими коллегами увеличение объема поставок Украине артиллерийских орудий и боеприпасов.

9 февраля в ходе саммита ЕС глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны—члены союза передать Киеву военные самолеты, а также ракеты большей дальности. Однако поставлять Украине истребители многие западные страны отказываются. В Польше заявили, что не станут принимать решение о поставках первыми. Отказ от поставок в Германии объяснили нежеланием становиться стороной конфликта. Франция допустила, что может это сделать, но при определенных условиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Милена Костерева