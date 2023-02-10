Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Макрон не исключил передачу Украине истребителей, но в приоритете другое вооружение

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в рамках военной помощи Украине он предпочитает поставлять Киеву «более полезное» и «более быстрое» вооружение, чем боевые самолеты. В то же время господин Макрон отметил, что «абсолютно ничего не исключает».

«Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии»,— сказал французский президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе (цитата по AFP). При этом господин Макрон уточнил, что даже если европейские союзники Украины примут решение предоставить Киеву истребители, отправить самолеты в «ближайшие недели» не смогут.

По словам Эмманюэля Макрона, крайне важно, чтобы европейские лидеры отдавали предпочтение «наиболее полезному вооружению», такому как гаубицы Caesar, о поставках которых Франция объявила 31 января. Он также пообещал в ближайшее время обсудить с европейскими коллегами увеличение объема поставок Украине артиллерийских орудий и боеприпасов.

9 февраля в ходе саммита ЕС глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны—члены союза передать Киеву военные самолеты, а также ракеты большей дальности. Однако поставлять Украине истребители многие западные страны отказываются. В Польше заявили, что не станут принимать решение о поставках первыми. Отказ от поставок в Германии объяснили нежеланием становиться стороной конфликта. Франция допустила, что может это сделать, но при определенных условиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...