В США сообщили о переговорах по поставкам Украине истребителей нового поколения

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками в Европе возможность отправки Украине истребителей четвертого и пятого поколения. По ее словам, в этом вопросе страны ориентируются на актуальные запросы Украины.

«Мы думаем не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии. Мы продолжаем вести обсуждения противовоздушной защиты в долгосрочной перспективе как сами внутри США, так и с Украиной»,— сказала Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

Она добавила, что партнеры Украины должны думать о «крепкой интеграции», с помощью которой можно будет предоставить вооружение, а также необходимости обучения украинских военных новым навыкам, с помощью которых они смогут защищать границы страны.

Украина запрашивала около 180 истребителей. Прежде президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16 (четвертого поколения), заявив, что они должны остаться в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал, что его страна поставит истребители Украине. В Великобритании заявляли, что Украина получит истребители только после окончания военных действий.

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Лусине Баласян