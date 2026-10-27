Тракторы буксуют

Партнер SBS Дмитрий Бабанский отмечает, что первое полугодие внушало оптимизм: цены на сельскохозяйственную продукцию были довольно высокие, а сейчас конъюнктура ухудшилась. По данным «Совэкона», пшеница четвертого класса на середину октября стоила около 7,97 тыс. руб. за тонну, примерно на 40% дешевле, чем в июле 2026 года и в сентябре 2025 года. Особенно сложной ситуация остается на юге, работа черноморских портов по-прежнему практически остановлена, а эпизодические отгрузки слишком малы, чтобы заметно поддержать цены, отмечают в «Совэконе». По словам господина Бабанского, с учетом продолжения довольно жесткой монетарной политики аграрии не могут себе позволить обновлять парк техники, поэтому тот прирост, что был в первом полугодии, практически нивелирован.