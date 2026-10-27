Тракторы буксуют
Рост продаж сельхозтехники резко замедлился
Оживление на российском рынке сельхозтехники, наметившееся в первой половине 2026 года, закончилось. Темпы роста продаж по итогам девяти месяцев резко сократились, а по некоторым сегментам участники рынка говорят об остановке отгрузок. Спрос сдерживает снижение цен на зерно в условиях ограниченного экспорта. По итогам года продажи сельхозтехники могут упасть на 5–15%.
Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе—сентябре 2026 года выросли на 3% год к году, до 120,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Экспорт увеличился на 9,3%, до 14,1 млрд руб.
По данным ассоциации, среди ключевых видов сельхозтехники наибольший рост поставок на российском рынке за девять месяцев год к году отмечается по зерноуборочным комбайнам и жаткам: на 33,4%, до 2,09 тыс. штук, и на 12%, до 1,97 тыс. штук, соответственно. Продажи тракторов выросли на 2,7%, до 2,02 тыс. штук. Отгрузки кормоуборочных комбайнов, плугов, культиваторов, борон, сеялок, косилок остаются ниже прошлогодних.
Темпы роста продаж на внутреннем рынке замедлились относительно первого полугодия, когда отгрузки росли на 11,2% (см. “Ъ” от 21 июля). Как отмечают в «Росспецмаше», рост поставок в ряде сегментов был обеспечен в основном за счет первых шести месяцев, дальше наметилось снижение. Например, в сентябре отгрузки зерноуборочных комбайнов (без учета данных «Брянсксельмаша») упали на 65,3% год к году, до 41 единицы, тракторов — на 30%, до 182 штук. Существенное падение наблюдается и в других ключевых сегментах, добавляют в ассоциации.
Источник “Ъ” в отрасли говорит, что в октябре отгрузки по всем основным видам сельхозтехники сократились еще значительнее, чем в сентябре, а по некоторым видам — фактически встали.
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов замечает, что начало 2025 года было очень слабым: сказывались высокая ключевая ставка и рост утилизационного сбора, а затем поддержку оказала программа льготного лизинга с «Дом.РФ», и база для сравнения стала не такой низкой. Сегодня, говорит господин Алтынов, продажи стоят: с учетом снижения цен на зерно на внутреннем рынке ниже уровня себестоимости настроения инвестировать у сельхозпроизводителей нет.
Партнер SBS Дмитрий Бабанский отмечает, что первое полугодие внушало оптимизм: цены на сельскохозяйственную продукцию были довольно высокие, а сейчас конъюнктура ухудшилась. По данным «Совэкона», пшеница четвертого класса на середину октября стоила около 7,97 тыс. руб. за тонну, примерно на 40% дешевле, чем в июле 2026 года и в сентябре 2025 года. Особенно сложной ситуация остается на юге, работа черноморских портов по-прежнему практически остановлена, а эпизодические отгрузки слишком малы, чтобы заметно поддержать цены, отмечают в «Совэконе». По словам господина Бабанского, с учетом продолжения довольно жесткой монетарной политики аграрии не могут себе позволить обновлять парк техники, поэтому тот прирост, что был в первом полугодии, практически нивелирован.
Сегодня на рынке сельскохозяйственной техники наблюдается спад, отмечает представитель технического холдинга «ЭкоНивы». По его словам, по итогам 2026 года при благоприятном сценарии ее продажи в натуральном выражении останутся на уровне прошлого года. «Поддержку рынку окажут животноводы и птицеводы, а также производители сахарной свеклы и масличных, которые в отличие от производителей зерна не столь существенно сократили инвестиционные программы в части обновления машинного парка»,— говорят в компании. По оценке Дмитрия Бабанского, при сохранении текущей конъюнктуры продажи в этом году могут снизиться на 5–10%. Для исправления ситуации, считает эксперт, надо сделать технику доступнее (например, масштабировать льготный лизинг) и поддержать рентабельность аграриев (например, закупать зерно по более высоким ценам).
Александр Алтынов ждет сокращения рынка сельхозтехники по итогам года на 10–15%. По его словам, у многих дилеров в конце года наступает срок возврата кредитов, и, если договориться с банками об изменении условий не удастся, последствия могут быть тяжелыми. Начало 2027 года для рынка сельхозтехники также будет очень слабым, если ситуация с экспортом зерна и ценами не улучшится, добавляет господин Алтынов.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 7