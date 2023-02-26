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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 368-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 26 февраля

Киев не располагает доказательствами того, что Пекин оказывает Москве военную помощь. Еврокомиссия оценила торговые санкции, введенные в отношении России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд. Президент Путин считает, что цель Запада — ликвидировать Российскую Федерацию. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

13:54. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot пока не переданы Вооруженным силам Украины — министр обороны Алексей Резников.

13:53. Никакого продвижения в вопросе о гарантиях НАТО Украине в последние месяцы нет — представитель германского правительства.

13:51. Как далеко России придется отодвигать угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет передано Западом Украине — министр обороны РФ Шойгу.

13:24. Евросоюзу следует пересмотреть политику производства и хранения боеприпасов из-за истощения запасов после поставок Киеву — начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне и глава генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард.

13:22. Решение о том, надо ли Украине возвращать Крым, будет принимать не Запад — министр обороны Германии Писториус.

13:19. Министр обороны Германии Писториус о китайском мирном плане для Украины: мы будем судить о КНР по делам, а не по словам — Reuters.

12:54. Президент Чехии Петр Павел считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО необходимо рассмотреть сразу после окончания боевых действий, когда не будет риска столкновения альянса с Россией.

11:51. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области — данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

11:49. Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал «довольно удручающей» встречу с руководителем СВР РФ Сергеем Нарышкиным, состоявшуюся 14 ноября прошлого года в Анкаре. Руководитель ЦРУ описал поведение Нарышкина как «вызывающее, дерзкое и высокомерное» — интервью телеканалу CBS News.

11:16. Киев не располагает доказательствами того, что Пекин оказывает Москве военную помощь и, в частности, поставляет оружие — заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

11:02. Испанские военные никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине — министр обороны Испании Маргарита Роблес.

10:59. Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров — председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

10:56. Путин считает, что поставки НАТО оружия на Украину — это и есть участие в конфликте.

10:53. Президент Путин считает, что цель Запада — ликвидировать Российскую Федерацию — интервью телеканалу «Россия-1».

9:53. В воскресенье «Газпром» поставит в Европу через Украину 39 млн куб. м газа.

9:36. Украина не сможет перекрыть поток воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку за год построены обводные каналы и приняты другие меры на случай разрушения плотины — глава Крыма Сергей Аксенов.

9:17. Первоочередные задачи по освобождению ДНР включают в себя продвижение российских сил на авдеевском и артемовском направлениях, а также уничтожение обороны ВСУ на участке Славянск—Краматорск — врио главы республики Денис Пушилин.

9:03. Президент Украины Владимир Зеленский планирует направить в США список вооружений, в которых нуждается Киев, в него входят и истребители F-16 — телеканал CNN со ссылкой на источники.

8:54. Первый заместитель постпреда России при ООН Полянский заявил, что западные страны оказывали давление на другие государства при принятии резолюции Генассамблеи по ситуации на Украине. Ранее сообщалось, что за резолюцию с требованием немедленно вывести российские ВС с территории Украины проголосовало 141 государство, 7 выступили против, 32 воздержались.

8:44. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность поставок России вооружений. Белый дом предупредил КНР о возможных последствиях такого решения, заявил руководитель ЦРУ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:42. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что включение ее в санкционный список Евросоюза «перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию», которая позволяла «реально помогать людям». Ранее стало известно, что в десятый санкционный пакет, принятый ЕС 25 февраля, вошли 87 физических лиц.

8:36. Хорватия готовит к отправке на Украину 14 вертолетов Ми-8, выведенных из состава национальных вооруженных сил — издание Jutarnji list со ссылкой на источники.

8:33. 16 февраля в бою на Украине погиб ветеран армии США Эндрю Питерс, воевавший за вооруженные силы Украины, ему было 28 лет. Его гибель подтвердили CNN в Госдепартаменте США.

8:31. Еврокомиссия оценила торговые санкции, введенные в отношении России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 367-й

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